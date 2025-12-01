Haberler

Eskişehir'de Şüpheli Ölüm: Sahte Alkol İhtimali ve Gözaltılar

Eskişehir'de Şüpheli Ölüm: Sahte Alkol İhtimali ve Gözaltılar
Güncelleme:
Eskişehir'de bir kadının ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklandı. Ölen kadının evinde sahte alkol bulunduğu bildirildi.

Eskişehir'de arkadaşının evinde kalan kadının şüpheli olarak değerlendirilen ölümüne ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Genç kadının ölü bulunduğu evde sahte alkol olduğu belirlendi.

Olay, geçtiğimiz gün İstiklal Mahallesi Yeşiltepe Sokak'ta meydana gelmişti. Bir apartmanın 4'üncü katında arkadaşının evinde misafir olarak kalan Beyza Yavuz (37), içeride ölü bulunmuştu. Genç kadının şüpheli olarak değerlendirilen ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Kadının sahte alkolden hayatını kaybettiği şüphesi

Edinilen bilgilere göre polis ekiplerince, Yavuz'un hayatını kaybettiği evde sahte alkol olduğu belirlendi. Yavuz'un sahte alkolden dolayı hayatını kaybetmiş olabileceğini değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda, evlerinde sahte alkol üretip sattıkları belirlenen baba İ.S.E. (76) ile oğlu S.E. (49) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Şüphelilerin evinde yapılan aramada sahte alkol, sahte alkol üretiminde kullanılan materyaller ve kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan baba ve oğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen S.E.'nin (49) tutuklandığı, İ.S.E.'nin (79) ise adli kontrol şartıyla salıverildiği öğrenildi.

Beyza Yavuz'un kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için başlatılan otopsi çalışmaları devam ediyor. - ESKİŞEHİR

