Eskişehir'de şüpheli ölüm: 30 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu

Eskişehir'de şüpheli ölüm: 30 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Eskişehir'de şüpheli ölüm: 30 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu
Haber Videosu

Eskişehir'de kendisinden haber alınamaması üzerine evine çilingirle girilen ve cansız bedenine ulaşılan 30 yaşındaki adamın ölümü şüpheli bulundu.

Eskişehir Tunalı Mahallesi Sakarya-2 Caddesi'ne meydana gelen olayda; edinilen bilgilere göre, Ünver Apartmanı Numara 38 Daire 2'de oturan 30 yaşındaki E. Gülcü isimli erkek şahsın yakınları kendisinden haber alamayarak durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kapıyı çalmasına rağmen açan kimse olmayınca daireye çilingir yardımıyla giriş yapıldı.

HAYATINI KAYBEDEN GENÇ ADAMIN ŞEKER HASTASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen şahsın ölümü belediye tabiplerinin incelemesinin ardından şüpheli olarak kayıtlara geçti. Şeker hastası olduğu öğrenilen şahsın cansız bedeni Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Doğan Holding, dev şirketi elden çıkarıyor

Aydın Doğan, dev şirketi elden çıkarıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 kişiyi parçalara ayıran 'Twitter katili' idam edildi

9 kişiyi parçalara ayıran "Twitter katili" idam edildi
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par: Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek

"Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek"
Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü

Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü
Fransa'da 400 yıllık mühürlü mezar bulundu

Betonun altından çıktı! 400 yılık ve mühürlü
Yüksel Yıldırım 115 yıllık kulübün logosunu değiştirdi

115 yıllık kulübün logosunu değiştirdi
Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem üretebilir

İki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem olabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.