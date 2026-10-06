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Eskişehir'de son 1 haftada aranan 145 şahıs denetimlerde yakalandı

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Eskişehir'de 28 Eylül-5 Ekim 2026'da polis ve jandarmanın il genelindeki denetimlerinde aranan 145 şahıs yakalandı. 356 noktada 2 bin 357 personelle yapılan denetimlerde yakalananlardan 33'ünün 5 yıla kadar, 7'sinin 5-10 yıl, 2'sinin 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası vardı.

Eskişehir'de il genelinde polis ve jandarma ekiplerince son 1 haftada gerçekleştirilen denetimlerde, haklarında arama kararı bulunan toplam 145 şahıs yakalandı.

Eskişehir Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik il genelinde ortak çalışma gerçekleştirildi. 28 Eylül - 5 Ekim 2026 tarihleri arasında yürütülen denetimlerde 356 farklı uygulama noktası oluşturuldu. Toplam 2 bin 357 personelin katılımıyla icra edilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 145 kişi yakalanarak adalete teslim edildi.

Yakalanan şahıslardan 33'ünün 5 yıla kadar, 7'sinin 5 ila 10 yıl arası, 2 şahsın ise 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Geriye kalan 103 şahsın ise çeşitli suçlardan arandığı belirtildi. Ekiplerin il genelindeki huzur ve güven ortamını sağlamaya yönelik denetimlerini aralıksız sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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