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Aranan 132 şahıs yakalandı

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin 29 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 159 kişi yakalandı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde aranması bulunan 159 şahsın yakalandığı açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerininarananşahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 29 Haziran - 6 Temmuz 2026 tarihleri arasında il genelindeki 431 uygulama noktasında bin 619 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, çeşitli suçlardanaranan93 şahıs, 5 yıla kadar aranan 54 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan7 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 5 şahıs olmak üzere toplam 159 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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