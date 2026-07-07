Aranan 132 şahıs yakalandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde aranması bulunan 159 şahsın yakalandığı açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerininarananşahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 29 Haziran - 6 Temmuz 2026 tarihleri arasında il genelindeki 431 uygulama noktasında bin 619 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, çeşitli suçlardanaranan93 şahıs, 5 yıla kadar aranan 54 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan7 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 5 şahıs olmak üzere toplam 159 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı