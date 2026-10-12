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Eskişehir'de sivil ekipler 2,79 promil alkollü sürücüye 105 bin TL ceza kesti.

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Eskişehir'de sivil ekipler 2,79 promil alkollü sürücüye 105 bin TL ceza kesti.
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Eskişehir'de sivil trafik ekiplerinin durdurduğu panelvan minibüs sürücüsünün ehliyetsiz ve 2,79 promil alkollü olduğu belirlendi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye toplam 105 bin TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de sivil trafik ekipleri tarafından durdurulan panelvan minibüs sürücüsünün, ehliyetsiz ve 2,79 promil alkollü olduğu belirlenmesi üzerine 105 bin TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, Tepebaşı ilçesi Onurlu Sokak üzerinde seyir halinde olan 34 HJ 917 plakalı panelvan minibüsü durdurdu. Ekiplerce gerçekleştirilen kontrollerde, araç sürücüsü Y.E.'nin ehliyetsiz olduğu ve 2,79 promil alkol aldığı tespit edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye toplam 105 bin TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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