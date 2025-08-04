Eskişehir'de Silahlı Kavga: 2 Ölü, 4 Tutuklama

Eskişehir'de Silahlı Kavga: 2 Ölü, 4 Tutuklama
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir parkta meydana gelen silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan dört kişi tutuklandı.

Eskişehir'de bir parkta 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı silahlı kavgayla alakalı gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Tepebaşı ilçesi Fatih Mahallesi Kumlubel Parkı'nda 2 Ağustos gecesi iki grup arasında çıkan sözlü tatışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmüş, olayda Volkan Taşdelen ve Enes Öz hayatını kaybederken, Ali Han D. ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan Umut U. (30), Ahmet D. (18), Cevdet D. (35) ve Bayram S. (29), emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek sabah adliyeye sevk edilmişti. Adliye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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