Haberler

Eskişehir'de Otomobil Aniden Alev Aldı: Sürücü Yaralandı, O Anlar Kamerada

Eskişehir'de Otomobil Aniden Alev Aldı: Sürücü Yaralandı, O Anlar Kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Tepebaşı’nda çevreyolunda aniden alev alarak kullanılmaz hale gelen otomobilde sürücü yaralanırken, olay anlarına ait amatör kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Eskişehir Tepebaşı'nda çevreyolunda aniden alev alarak kullanılmaz hale gelen otomobilde sürücü yaralanırken, olay anlarına ait amatör kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Dün gece, Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi çevreyolu Ankara istikametinde, M.A. idaresindeki 34 TV 8754 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmış, alevlerin aracı sarması üzerine kendini dışarı atan sürücü M.A., vücudundaki yanıklarla hastaneye kaldırılmıştı. İtfaiyenin söndürdüğü otomobil tamamen küle dönerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Aracın alev topuna döndüğü anlar amatör kamerada

Öte yandan çevredeki vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği amatör kamera görüntülerinde; otomobilin alev topuna döndüğü ve trafiğin aksadığı anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Menderes Belediyesi'ne operasyon! Başkan İlkay Çiçek dahil 21 kişi gözaltında

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil 21 kişi gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da konaklayan Rus turistin çektiği video büyük tartışma yarattı

Doğruysa vahim! Rus turistin çektiği video büyük tartışma yarattı

Malezyalı pilot havalimanında paket paket uyuşturucuyla yakalandı

Pilotun valizinden çıkanlar şok etti! Yüzlerce yolcunun canıyla oynadı
Tıp dünyasında çığır açan operasyon: Anne karnında ameliyat edildi

Tıp dünyası bu mucizeyi konuşuyor: Doktorlar inanılmazı başardı
Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem: İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kaldırılıyor

Şehirlerarası otobüslerde yeni dönem! Artık buralarda durmayacak
Genç kadına sahilde cinsel taciz! Polis yakaladı, mahkeme serbest bıraktı

Sahilde skandal olay! Polis yakaladı, mahkeme serbest bıraktı
Rapçi Khontkar, İstanbul’daki konserini terk etti! Seyirciler isyan etti

İstanbul'da olaylı gece! Tişörtü, mikrofonu fırlatıp sırra kadem bastı
Boşanmak istediği eşinden şiddet gören kadının imdadına Sedat Peker yetişti

Görüntü olay olmuştu! İmdadına Sedat Peker yetişti