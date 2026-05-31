Servis aracını otomobilin üzerine böyle sürdü

Eskişehir'de trafikte gerginlik yaşadığı aracın üzerine süren servis şoförü amatör kamerayla kaydedilirken, muhtemel kaza ucuz atlatıldı.

Olay, dün öğleden sonra Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahahallesi Mustafa Özel Bulvarı üzerinde meydan geldi. bulvar üzerinde seyreden 41 AHC 831 plakalı otomobil ile 26 S0337 plakalı servis arasında trafik kaynaklı çekişme yaşandı. Yaşanan olay sonrasında aynı bulvar üzerinde trafik ışıklarında bekleyen servis aracı yeşil ışığın yanması ile otomobilin üzerine doğru aracını sürdü. Muhtemel bir zincirleme kaza kıl payı ile ucuz atlatıldı. Servis aracı diğer araçların gösterdiği tepkiye aldırış etmeden yoluna devam etti. Öte yandan 41 AHC 831 plakalı otomobildeki sürücü ve yolcular büyük panik yaşadı. Yaşananlar amatör kamera ile kaydedildi. - ESKİŞEHİR

