Eskişehir'de Şeker Yüklü Tır Kontrolden Çıktı
Eskişehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan şeker yüklü tır, bariyerleri aşarak yan yatarak durdu. Kazada yaralanan olmadı, trafik durma noktasına geldi.

Eskişehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan şeker yüklü tır, bariyerleri biçtikten sonra yan yatarak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Eskişehir çevreyolu üzerinde bulunan alt geçidin girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bursa istikametinde ilerleyen ve şeker yüklü olan 42 KR 953 dorse plakalı tır, henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Prof. Dr. Orhan Oğuz Alt Geçidi'nde kontrolden çıktı. Savrulan tır, yol kenarındaki bariyerleri adeta biçerek yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Şans eseri kazayı ufak sıyrıklarla atlatan sürücü, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Yan yatan tırdan dolayı çevreyolunun Bursa istikametinde ve şehir içine giden yan yolda trafik durma noktasına geldi. Ekiplerin çalışması sonucunda çevreyolunun Bursa istikametinin bir kısmı trafiğe açıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
