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Eskişehir'de anne ve babasına karşı "yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarını işlediği iddiasıyla yargılanan sanık Arif Ş. hakkında Cumhuriyet savcısı ceza talep etti.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Arif Ş., sanığın ağabeyi olan tanık Selahattin Ş. ve sanık avukatı hazır bulundu. Duruşmada tanıklık yapmama hakkı hatırlatılmasına rağmen ifade vermek isteyen Selahattin Ş., ailece aynı evde yaşadıklarını belirterek, kardeşinin ailesine karşı herhangi bir zarar vermediğini ve aralarında kavga ya da tartışma yaşanmadığını öne sürdü.

Savcı, darp raporları ve mesaj kayıtlarına dikkat çekti

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, mağdurların kovuşturma aşamasında şikayetlerinden vazgeçtiklerini ve tanıkların sanık lehine beyanda bulunduklarını ancak bu durumun sanığın tehdidi veya sanığı korumak amacıyla gerçekleştiğinin değerlendirildiğini belirtti. Dosyadaki soruşturma aşaması beyanları, darp raporları ile yazılı ve sesli mesaj kayıtlarına dikkat çeken savcı, sanık Arif Ş.'nin annesi Kadriye Ş.'ye karşı "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "yağma", babası Selim Ş.'ye karşı ise "yağma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

"Annemin okuma yazması yok, babamın baskısıyla ifade verdi"

Duruşmada söz alan sanık Arif Ş. ise suçlamaları kabul etmeyerek, annesine hiçbir zaman el kaldırmadığını savundu. Dosyadaki telefon kayıtlarında geçen tartışmanın ağabeyiyle arasında yaşandığını iddia eden sanık, annesinin okuma yazmasının bulunmadığını ve babasının baskısıyla bu şekilde ifade verdiğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma yapılması için süre vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı