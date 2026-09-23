Eskişehir'de sağanakta üç tekerlekli bisikletli, sepetindeki köpeği şemsiyeyle korudu

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Eskişehir'de sağanak yağışa altında üç tekerlekli bisikletli bir vatandaşın, sepetindeki minik köpeğini korumak için üzerine koyduğu şemsiye renkli görüntüler oluşturdu.

Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi İnhisar Sokak üzerinde yağmura yakalanan bir vatandaş, üç tekerlekli bisikletinin sepetinde taşıdığı minik köpeğinin ıslanmasını istemedi. Sepet üzerindeki köpeğine şemsiye açarak yağmurdan korumaya çalışan hayvanseverin bu davranışı, çevredeki vatandaşların tebessüm ettiren anlar yaşamasına vesile oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı