Otomobil refüje çıktı, yola dökülen yağ trafiği tehlikeye düşürdü

Eskişehir'de refüje çıkan otomobilden yola sızan yağ, zeminin kayganlaşması nedeniyle güzergahta ilerleyen diğer sürücülere zor anlar yaşattı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Ertuğrulgazi mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 16 BHD 392 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak savruldu ardından yolun ortasındaki refüje çıktı. Kazanın ardından hasar gören otomobilden yola yoğun miktarda motor yağı aktı. Asfalta yayılan yağ nedeniyle Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda seyreden çalışan diğer araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yeni bir kazanın yaşanmaması için yol üzerinde güvenlik önlemi alarak temizlik çalışması başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı