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Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda Kayıp Alzheimer Hastası Kadın Bulundu

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda Kayıp Alzheimer Hastası Kadın Bulundu
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Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda bulunan cesedin, kayıp başvurusu yapılan 75 yaşındaki Alzheimer hastası Fatma Nezihe Akkuş'a ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda bulunan cesedin, hakkında kayıp başvurusu yapılan 75 yaşındaki alzaymır hastası kadına ait olduğu tespit edildi.

Olay, sabah saatlerinde Adalar Bulvarı üzerinde yer alan Gondol Iskelesi'nin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gondolları temizleyen personel suyun içerisinde hareketsiz halde bulunan kadını gördü. Durum 112 Acil Servis'e bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrollerde suyun içerisindeki kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin, dün gece hakkında kayıp başvurusu yapılan 75 yaşındaki alzaymır hastası Fatma Nezihe Akkuş'a ait olduğu belirtildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken cesedin Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırılacağı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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