Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu
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Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu
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Eskişehir'de Şeker Mahallesi'nde yürüyen bir kadının fark ettiği hareketsiz erkek cesedi, polis ve sağlık ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Cesedin 37 yaşındaki Behçet Aladağ'a ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, Şeker Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde yürüyen bir kadın, Porsuk Çayı üzerinde bir şahsın hareketsiz durduğunu gördü. Vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, sudaki şahsın öldüğünü tespit etti.

POLİS OLAYLA İLGİLİ İNCELEMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Ardından AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarılan kişinin Behçet Aladağ (37) olduğu belirlendi. Aladağ'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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