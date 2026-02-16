Haberler

Porsuk Çayı'na düşen şahıs sarkıtılan iple çıkarıldı

Porsuk Çayı'na düşen şahıs sarkıtılan iple çıkarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bilinmeyen bir sebepten Porsuk Çayı'na düşen G.O., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede kurtarıldı. Bilinci açık olan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de henüz bilinmeyen bir nedenle Porsuk Çayı'na düşen şahıs sarkıtılan ip ile çıkarıldı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre G.O. isimli erkek şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle Porsuk Çayı'na düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sudaki vatandaş sarkıtılan ip ile sudan çıkarıldı. Bilinci açık olan G.O., ardından 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

Gizli anlaşma ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aleksei Navalny'nin eşi: Putin bir katil, hesap vermeli

Putin fena köşeye sıkıştı: O bir katil, derhal hesap vermeli
İsrail fena karıştı! 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar

2 kadın polisi, kalabalık grubun elinden binbir güçlükle aldılar
Epstein skandalında Manchester United bağlantısı: Ünlü modele ahlaksız teklif

2016'da boşanmışlardı, şampiyon kalecinin eşine ahlaksız teklif
Bu takımı kim durduracak? Gelene geçene 4 atıyorlar

Bu takımı kim durduracak? Gelene geçene 4 atıyorlar
Aleksei Navalny'nin eşi: Putin bir katil, hesap vermeli

Putin fena köşeye sıkıştı: O bir katil, derhal hesap vermeli
Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu

Sadece eve dönmek istediler, kuyruk 1 kilometre uzadı
Keçiören'de ilginç istifa kutlaması: Adak lokması dağıtıldı

Başkan'ın istifasını böyle kutladı: Ahdım vardı!