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Eskişehir'de bir parkta pompalı tüfekle vurularak 1 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 17 şüpheliden, adliyeye sevki sırasında yakınlarına gülümseyerek öpücük atan zanlı ile beraberindeki 1 kişi tutuklandı.

Olay, 26 Kasım gecesi Odunpazarı ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi'ndeki Aydın Arat Parkı'nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle pompalı tüfekle vurularak yaralanan Y.K., sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda gözaltına alınan 3'ü çocuk toplam 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin sevki sırasında en önde yürüyen bir şüphelinin gülümseyerek yakınlarına öpücük attığı görüldü.

Adliyeye çıkarılırken yakınlarına öpücük atan M.K. ve beraberindeki R.D. isimli şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 15 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı