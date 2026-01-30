Polis vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

Eskişehir'de polis ekipleri, dolandırıcılık olaylarıyla ilgili vatandaşlara yüz yüze bilgilendirmede bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlü ekiplerinin suç oluşmadan 'Önleyici Polislik' çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda il genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu banka, postane, noterler, cami ve cami dernekleri, muhtarlıklar ile minibüs duraklarında bilgilendirme faaliyeti yapıldı. Çalışmalar sonucunda 826 vatandaş yüz yüze bilgilendirildi. Ayrıca, ekiplerce broşür ve afiş dağıtımı da gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR