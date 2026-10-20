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Eskişehir'de polis ve jandarma son 1 haftada aranan 127 şahsı yakaladı

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri son 1 haftada aranması bulunan 127 şahsı yakaladı. 12-19 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelindeki 189 uygulama noktasında 815 personelle yürütülen çalışmalarda yakalananlar arasında çeşitli suçlardan aranan 87 kişi de yer aldı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde, aranması bulunan 127 şahsın yakalandığı açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 12-19 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelindeki 189 uygulama noktasında 815 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 87 şahıs, 5 yıla kadar aranan 31 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 8 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 1 şahıs olmak üzere toplam 127 şahsın yakalandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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