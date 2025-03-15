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Eskişehir'de Polis Ekiplerinden Tıp Bayramı Ziyareti

Eskişehir'de Polis Ekiplerinden Tıp Bayramı Ziyareti
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Eskişehir'de polis ekipleri, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek sağlık çalışanlarına destek verdiklerini vurguladı. Bu ziyaretler, polis-halk ilişkilerini güçlendirmek ve toplumla dayanışmayı pekiştirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince 14 Mart Tıp Bayramı'nı nedeniyle sağlık kuruluşları ve çalışanlarına ziyarette bulunuldu.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince polis-halk ilişkilerini güçlendirmek ve toplumla dayanışmayı pekiştirmek amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler sürüyor. Bu çerçevede, ekiplerce 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle sağlık kuruluşları ziyaret edildi. Gece gündüz demeden insan sağlığı için fedakarca görev yaptığı belirtilen sağlık çalışanlarına polisin sadece bir gün değil, her zaman yanlarında olduğu hatırlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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