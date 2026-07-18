Eskişehir'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı, faciadan dönüldü

Eskişehir'de çocuk parkının yakınında otomobille kafa kafaya çarpışan hafif ticari aracın bir evin garajına vurduğu kaza maddi hasarla atlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Saygıner Sokak'ta seyir halinde olan 42 FKY 97 plakalı hafif ticari araç, Çetinsoy Sokak'ta ilerleyen 26 AFY 357 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza sırasında sürücüsünün manevra yaptığı 42 FKY 97 plakalı hafif ticari araç, yol üzerindeki bir evin garajına vurdu. İki sokağın kesiştiği noktada ve bir çocuk parkının yakınında meydana gelen kaza mahallede paniğe sebep olurken, her 2 araçta da maddi zarar oluştu. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Görgü şahitleri, kazaya karışan araçların çok süratli olduğunu öne sürdü.

Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı