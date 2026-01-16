Haberler

Engelli ve otobüsler için ayrılan alanlara park edilen araçlar çekilip ceza yazıldı

Engelli ve otobüsler için ayrılan alanlara park edilen araçlar çekilip ceza yazıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de tur otobüsleri ve engelli park yerlerini işgal eden araçlar, polis ekipleri tarafından çekici ile kaldırıldı ve sürücülere 1.246 TL idari para cezası kesildi.

Eskişehir'de tur otobüsleri ve engeliler için ayrılan alana park eden araçlar polis ekiplerce çekici ile kaldırılırken, bin 246 TL idari para cezası kesildi.

Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi üzerinde bulunan, tur otobüsü ve engelli park yerlerini boş yere işgal eden araçlar konusunda Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce çalışma yapıldı. Ekiplerce bahse konu park alanlarını işgal eden araçlar çekici marifeti ile çekildi. Ayrıca araç plakalarına bin 246 TL idari para cezası kesildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın

İbrahim Tatlıses'in veliahtı deniyordu! Konser verdiği yere bakın
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı

Ünlülere yeni operasyon! 5 gözaltı var, evinden çıkanlar dikkat çekti
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Bu bir ilk! Dünyayla teması olmayan kabile böyle görüntülendi
ATV'deki akıbeti merak konusuydu: Oktay Kaynarca hakkında bomba iddia

ATV'deki akıbeti belli oldu
İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın

İbrahim Tatlıses'in veliahtı deniyordu! Konser verdiği yere bakın
Sevcan Orhan'a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf

Sevcan Orhan'a başkan sevgilisiyle gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf
'Soluma at' diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı

"Soluma at" diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı