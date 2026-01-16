Engelli ve otobüsler için ayrılan alanlara park edilen araçlar çekilip ceza yazıldı

Eskişehir'de tur otobüsleri ve engeliler için ayrılan alana park eden araçlar polis ekiplerce çekici ile kaldırılırken, bin 246 TL idari para cezası kesildi.

Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi üzerinde bulunan, tur otobüsü ve engelli park yerlerini boş yere işgal eden araçlar konusunda Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce çalışma yapıldı. Ekiplerce bahse konu park alanlarını işgal eden araçlar çekici marifeti ile çekildi. Ayrıca araç plakalarına bin 246 TL idari para cezası kesildi. - ESKİŞEHİR