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Eskişehir’de otomobille motosiklet çarpıştı

Eskişehir’de otomobille motosiklet çarpıştı
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Eskişehir’de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada maddi zararla atlatıldı.

Eskişehir'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada maddi zararla atlatıldı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 KOA 848 plakalı otomobil ile 21 AHH 796 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen sebeple çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucunda motosiklet devrildi. Kaza maddi zararla atlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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