Eskişehir'de otomobilin servise çarptığı kazada maddi hasar oluştu
Eskişehir Odunpazarı'nda bir otomobilin servis aracına arkadan çarpması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi, yaralanan olmadı.
Eskişehir'de bir otomobilin servis aracına arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.
Olay, dün Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 E 7396 plakalı otomobil, 26 S 0940 plakalı servis aracına henüz bilinmeyen sebeple arkadan çarptı. Kazada maddi hasar oluşurken, yaralanan olmadı. Sürücüler, kendi cep telefonlarının kameraları ile kaza mahallinin fotoğraflarını çekti. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı