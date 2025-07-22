Eskişehir'de Orman Yangınına Müdahale Eden Ekip Alevlerin İçinde Kaldı

Eskişehir'de Orman Yangınına Müdahale Eden Ekip Alevlerin İçinde Kaldı
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sırasında Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin ve ekibi alevlerin içinde kaldı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor, ancak yangın büyümeye devam ediyor. Neyse ki olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden ekibin içinde bulunan Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin ve ekip arkadaşları alevlerin içinde kaldı.

Fethiye ve Büyük Yayla mahallelerindeki ormanlık alanda sabah 08.30 civarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın tüm müdahalelere rağmen büyümeye devam ediyor. Yükselen alevlere havadan olmak üzere, 3 tanesi Orman İl Müdürlüğü, 1 tanesi ise jandarmaya ait olan toplamda 4 tane helikopter, 1 tane Orman İl Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağı ile müdahale ediyor. Karadan ise, çokça arazöz ile yangının büyütmesine engel olmaya çalışılıyor. Yangına müdahale eden ekipler arasında Bölge Müdürü İsmail Çetin'de bulunuyor. Yangının başlamasının ardından yangın alanına hızlıca giden Çetin, ekiplerle ile birlikte mücadele veriyor. Çetin'inde aralarında bulunduğu ekibin içinde bulunduğu iş makinası alevler içinde kaldı. Acil kod veren ekibin imdadına ise helikopter yetişti. Helikopter iş makinasına su atarak facianın önüne geçti. Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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