Eskişehir'de Orman Yangınına Mobil Baz İstasyonu Kuruldu

Eskişehir'in Seyitgazi İlçesi'nde çıkan orman yangını devam ederken, bölgede hatların çekmemesi nedeniyle mobil baz istasyonu kuruldu.

Fethiye ve Büyük Yayla Mahallelerindeki ormanlık alanda sabah 08.30 civarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın tüm müdahalelere rağmen hala söndürülemedi. Çok sayıda ekibin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ederken, bölgede hatların çekmemesi iletişimi zorlaştırdı. Zor şartlar altında yangına müdahale sürerken, bir mobil baz istasyonu kurularak iletişim sorununa çözüm üretildi. - ESKİŞEHİR