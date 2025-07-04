Eskişehir'de Orman Yangını: Çok Sayıda Ekip Mücadele Ediyor

Eskişehir'de Orman Yangını: Çok Sayıda Ekip Mücadele Ediyor
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Eskişehir'in Seyitgazi İlçesi'nde, Bardakçı ile Şükranlı mahalleleri arasında başlayan orman yangınına müdahale için çok sayıda ekip ve 2 helikopter hazırlandı. Yangın nedeniyle ormanlık alanda yoğun duman yükseliyor.

Eskişehir'in Seyitgazi İlçesi'nde orman yangını çıktığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre; Seyitgazi İlçesi'nde Bardakçı ile Şükranlı mahallesi arasında bulunan kırsal bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle ormanlık alandan yoğun miktarda duman yükselmeye başladı. Çok sayıda ekip ve 2 helikopter yangına müdahale etmek için hazırlık yapıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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