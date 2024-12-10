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Eskişehir'de Okul Servislerine ve Çevresine Denetim

Eskişehir'de Okul Servislerine ve Çevresine Denetim
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Eskişehir'de son bir hafta içinde polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 175 servis aracı kontrol edildi. Okul çevresindeki mekanlar da denetlendi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde 175 servis aracı denetlenirken, okul çevrelerindeki onlarca mekanda çeşitli kontroller yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince okul servisleri ile çevrelerinde denetim yapıldı. Kent genelinde 2-9 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, kontrol edilen 175 servis aracı ve şoföründen 11'inin kusurlu olduğu belirlendi. Okul çevrelerinde ise; 47 kahvehane, 58 market/tekel, 2 oyun salonu ve 89 park/bahçe denetlendi. Ayrıca 334 şahsa kimlik sorgulaması yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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