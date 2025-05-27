Eskişehir'de Okul Servislerine Denetim: 4 Kusurlu Araç Belirlendi

Eskişehir'de Okul Servislerine Denetim: 4 Kusurlu Araç Belirlendi
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Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 91 okul servisi aracından 4'ünün kusurlu olduğu tespit edildi. Ayrıca, okul çevresindeki 224 mekan kontrol edildi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince denetlenen 91 servis aracından 4'ünün kusurlu olduğu belirlenirken, okul çevrelerinde bulunan 224 farklı mekan kontrol edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin okul servisleri ile okul çevrelerinde gerçekleştirdiği denetimler sürüyor. Bu çerçevede, 19-26 Mayıs 2025 tarihleri arasında kent genelinde yapılan çalışmalarda denetlenen 91 servis aracından 4'ünün kusurlu olduğu belirlendi. Okul çevrelerinde ise 52 kahvehane, 71 market/tekel ve 101 park/bahçe olmak üzere 224 farklı mekan kontrol edildi. Çalışmalar sırasında 235 şahsa da kimlik sorgusu yapıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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