Okul servisleri ve çevrelerine yönelik denetimler sürüyor

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince 60 servis ile okul çevrelerindeki 229 mekan denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin okul servislerine yönelik ve okul çevrelerinde denetimleri sürüyor. Bu kapsamda, 18-25 Mayıs 2026 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekipler tarafından 60 servis aracı ve şoförü denetlenirken, herhangi bir eksiklik veya kusur tespit edilmedi. Okul çevrelerinde ise 46 kahvehane, 65 market/tekel, 2 oyun salonu ve 116 park/bahçe olmak üzere 229 farklı mekan kontrol edildi.

Çalışmalar sırasında 454 şahsa da kimlik sorgusu yapıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı