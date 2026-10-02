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Eskişehir'de okul servisi denetiminde 14 araç ve şoförü hakkında işlem yapıldı

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince eylül boyunca yapılan denetimlerde 764 okul servisi kontrol edildi. Kusurlu bulunan 14 servis aracı ve şoförü hakkında işlem uygulanırken okul çevresindeki 1230 mekan denetlendi, 2751 kişinin kimlik sorgusu yapıldı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince 764 okul servisi, okul çevrelerinde bulunan bin 230 mekan ile 2 bin 751 şahıs kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince okul servisleri ile okul çevrelerine yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerce eylül ayı boyunca 764 servis aracı ve şoförü denetlendi. Kusurlu olduğu belirlenen 14 servis aracı ve şoförü hakkında gerekli işlemler uygulandı. Okul çevrelerinde 394 kahvehane, 237 market 22 oyun salonu ve 577 park olmak üzere toplam 2 bin 751 mekan kontrol edildi. Çalışmalar sırasında 2 bin 751 şahsa da kimlik sorgusu yapıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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