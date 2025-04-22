Eskişehir'de Okul Servis Denetimleri: 6 Araç Kusurlu Çıktı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin denetimi sonucu 115 servis aracından 6'sının kusurlu olduğu tespit edilirken, okul çevrelerinde toplam 223 mekan kontrol edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince okul servisleri ve okul çevrelerine yönelik yapılan denetimler sürüyor. Bu çerçevede kent genelinde 14-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, kontrol edilen 115 servis aracından 6'sının kusurlu olduğu belirlendi. Ekiplerce, okul çevrelerinde bulunan 53 kahvehane, 59 market/tekel, 2 oyun salonu ve 109 park/bahçe kontrol edildi. Ayrıca, 348 şahsa kimlik sorgusu yapıldı. - ESKİŞEHİR