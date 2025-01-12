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Eskişehir'de Nüfus Müdürlükleri 2024'te 411 Bin 527 İşlem Gerçekleştirdi

Eskişehir'de Nüfus Müdürlükleri 2024'te 411 Bin 527 İşlem Gerçekleştirdi
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2024 yılı boyunca Eskişehir Valiliği Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, günlük ortalama bin 660 kişiye hizmet vererek toplam 411 bin 527 nüfus işlemi gerçekleştirdi. Yeni kimlik kartı almayan vatandaşların sayısı ise 24 bin 135 olarak belirlendi.

Eskişehir Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ve bağlı İlçe Nüfus Müdürlüklerince 2024 yılında günlük ortalama bin 660 kişiye hizmet verildi.

Eskişehir Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ve bağlı İlçe Nüfus Müdürlüklerince 2024 yılı içerisinde toplam 411 bin 527, günlük ortalama bin 660 kişiye hizmet verildi. Bu işlemlerin 94 bin 739'u TCKK, 67 bin 329'u sürücü belgesi, 47 bin 177'si pasaport olup, kalan 202 bin 282 işlem ise diğer nüfus olayları olarak kayda geçti.

Eskişehir'de Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı alanların oranı yüzde 97.2 olup, yüzde 2.8'lik oran olan 24 bin 135 vatandaşın halen yeni kimlik kartı almadığı görüldü. Yeni kimlik kartı almayan vatandaşların bir an önce ilçe nüfus müdürlüklerine başvuruda bulunması gerekli.

Ayrıca, 2024 yılı içerisinde adreste nüfus hizmetleri kapsamında, 75 yaş üstü, hasta ve sağlık raporunu ibraz eden 3 bin 624 vatandaşa adreslerinde gezici kayıt terminali cihazı ile kimlik kartı müracaatları alınarak gerekli hizmet sunuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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