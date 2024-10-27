Eskişehir'de Narkotik Uygulaması: 15 Gözaltı ve 34 Bin TL Ceza

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 10 ekip, 3 narkotim ve 2 narkotik köpeği ile gerçekleştirilen 'Narkoalan' uygulamasında bin 423 şahıs ile bin 23 araç kontrol edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Asayiş ve Trafik şubeleri ekiplerince dün akşam 20.00 ile 22.00 saatleri arasında 'Narkoalan' uygulaması gerçekleştirildi. Şehrin en işlek noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde, 10 ekip, 3 narkotim ve 2 narkotik dedektör köpeği görev aldı.

Gerçekleştirilen denetimlerde, bin 423 şahıs ile bin 23 araç kontrol edildi. Yapılan aramalarda, 152,58 gram bonzai, 28,71 gram metamfetamin, 0,17 gram esrar, 3 adet hasas terazi, 4 bin 800 TL sahte para, 1 adet kılıç, 1 adet muşta ve 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili 15 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, aranma kaydı bulunan 2 şahıs yakalandı.

Ayrıca denetimlerde, 5 araç sürücüsü hakkında çeşitli maddelerden toplam 34 bin 589 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, gerçekleştirilen geniş çaplı denetimi sahada yakından takip etti. - ESKİŞEHİR