Haberler

Eskişehir'de motosiklet yaşlı adama çarptı

Eskişehir'de motosiklet yaşlı adama çarptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir’de motosikletin çarpması sonucu yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de motosikletin çarpması sonucu yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Vali Ali Fuat Güven Caddesi üzerinde Beyazit Camii'nin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama çarptı. Akşam namazını kılmak için cami avlusunda ezanı bekleyen cemaat ve çevredeki vatandaşlar, yaralının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 25. yıl kutlamasında tarihi mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25. yıl kutlamasında tarihi mesajlar

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in kardeşinin evinden cephanelik çıktı

Alihan Kuriş’in kardeşinin evinden cephanelik çıktı
Karabük'te kene 7 yıl sonra can aldı

7 yıl sonra ilk vaka! Kene kabusu bu kez o ilimizde can aldı
Görüntüler doğudaki sınır ilimizden! Doyasıya eğlendiler

Görüntüler doğudaki sınır ilinden! Kimseye aldırış etmeden eğlendiler
Kız istemeye gittiler, o esnada yan odadan gelen mesajla dumura uğradı

Kız istemeye gittiler, yan odadan gelen mesajla dumura uğradı
Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi

Bölgede alarm! Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi
Galatasaray tribünlerinden 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' tezahüratı

Maç başlar başlamaz tribünler o sesle inledi
Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü

Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü: Türklere karşı...