Eskişehir'de motosiklet yaşlı adama çarptı

Eskişehir'de motosikletin çarpması sonucu yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Vali Ali Fuat Güven Caddesi üzerinde Beyazit Camii'nin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama çarptı. Akşam namazını kılmak için cami avlusunda ezanı bekleyen cemaat ve çevredeki vatandaşlar, yaralının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı