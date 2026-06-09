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Motosikletin çarptığı 2 yaya yaralandı

Motosikletin çarptığı 2 yaya yaralandı
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Eskişehir'de motosikletin karşıdan karşıya geçmeye çalışan iki yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin kafa travması, diğerinin ise bacağında kırık olduğu öğrenildi.

Eskişehir'de motosikletin, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaraladı.

Kaza, Alanönü Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde ilerleyen motosiklet karşıdan karşıya geçmeye çalışan 28 yaşındaki İ.S.A ve 79 yaşındaki H.Y. isimli 2 yayaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 2 yaya ilk müdahlelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan İ.S.A.'nın kafa travmasının, H.Y. isimli yaşlı vatandaşın ise sol bacağında kırık olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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