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Eskişehir'de Motosiklet Sürücüsünün Ellerini Bırakarak Seyretmesi Kamerada

Eskişehir'de Motosiklet Sürücüsünün Ellerini Bırakarak Seyretmesi Kamerada
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Eskişehir'de Batıkent Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda bir motosiklet sürücüsü, trafikte iki elini birden bırakarak tehlikeli bir şekilde ilerledi. O anlar, arkasındaki motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Sürücü, hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.

Eskişehir'de bir motosiklet sürücüsünün, akan trafikte iki elini birden bırakarak ilerlediği tehlikeli anlar başka bir sürücünün kask kamerasına yansıdı.

Olay, Batıkent Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 01 BRS 901 plakalı motosiklet sürücüsü, trafikte seyir halindeyken iki elini de gidondan bırakarak tehlikeli bir şekilde ilerlemeye başladı. Hem kendi can güvenliğini hem de trafikteki diğer vatandaşların hayatını hiçe sayan sürücünün o anları, arkasından gelen başka bir motosikletlinin kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Sürücünün rahat tavırları dikkat çekerken, muhtemel bir faciaya davetiye çıkardığı tehlikeli yolculuk görenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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