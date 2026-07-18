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Eskişehir'de otomobile arkadan çarpan motosikletli yaralandı

Eskişehir'de otomobile arkadan çarpan motosikletli yaralandı
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Eskişehir çevre yolunda motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu sürücü yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de bir otomobile arkadan çarpan motosikletin yaralanan sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Eskişehir çevre yolunun Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.H.K. isimli gencin idaresindeki 34 GZK 930 plakalı motosiklet, 34 FIS 808 plakalı otomobile henüz bilinmeyen sebeple arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybedip yere düşen motosikletli yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan şahıs, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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