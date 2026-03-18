Önüne araç çıkınca motosikleti deviren kurye yaralandı

Eskişehir'de önüne araç çıkınca motosikleti deviren ve bacağından yaralanan kurye hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Sümer Mahallesi Ocakbaşı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 26 AKS 521 plakalı motosikletin sürücüsü N.K. (25) isimli kurye, 26 BM 444 plakalı otomobil aniden önüne çıkınca hakimiyetini kaybetti. Motosikleti sola doğru devrilen kurye, bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralının iyi durumda olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı