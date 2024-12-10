Eskişehir'de Mısır Tarlasında Yangın Paniğe Neden Oldu
Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde bir mısır tarlasında çıkan yangın, dumanların gökyüzünü kaplamasıyla beraber çevrede paniğe yol açtı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Eskişehir'de bir mısır tarlasında çıkan yangın, paniğe neden oldu.
Eskişehir-Ankara kara yolu Mahmudiye İlçesi yakınlarında bulunan bir mısın tarlasında yangın çıktı. Çıkan yangından yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, görenlerde paniğe neden oldu. Yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR