Eskişehir'in merkezinde yanan minibüs, paniğe neden oldu

Eskişehir'de motor kısmından dumanlar çıkması üzerine aniden alevlere teslim olan minibüs, çevrede panik oluşturdu.

Yılmaz Büyükerşen Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan 26 AHP 987 plakalı minibüsün motor kısmından dumanlar yükseldi. Aniden alevler içinde kalan minibüs, araç sahibinin ve çevredekilerin çabasıyla söndürülemedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen minibüs kullanılamaz hale geldi. Merkezi konumda meydana gelen olay, çevrede paniğe neden oldu. Ayrıca yangının çıktığı bölgede trafik bir süre kapalı kaldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı