Eskişehir'de Minibüs ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
Eskişehir D200 karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, minibüs ile motosikletin çarpışması sonucunda 32 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

Eskişehir'de minibüs ile motosikletin çarpışması sonucunda gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında D200 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir minibüs ile E.Ş. (32) isimli şahsın idaresindeki motosiklet seyir halindeylen çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucunda motosiklet sürücüsü E.Ş. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı sürücü ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kullanılamayacak duruma gelen motosiklet ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Yaralı sürücünün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
