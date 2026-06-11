Midibüsün çarptığı servis aracı yan yattı

Eskişehir'de midibüsün çarptığı servis aracı aydınlatma direğine çarpıp yan yatarken, kazada şans eseri yara almayan işçiler araç içinden kendi imkanlarıyla çıktı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Polatkan Caddesi'nden Yunus Emre Caddesi'ne ilerleyen E.D. idaresindeki 26 AOC 419 plakalı işçi servisine, Sivrihisar Caddesi'nde ilerleyen E.G. 26 S 0704 plakalı yine işçi servisi olan midibüs yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 26 AOC 419 plakalı işçi servisi trafik tabelalarına ve aydınlatma direğine çarpıp savrulduktan sonra yan yattı. Yan yatan serviste bulunan yolcular ve her iki aracın sürücüsü de kazada şans eseri yara almadı. Yan yatan araç çekici yardımıyla kurtarıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı