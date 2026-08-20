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Eskişehir'de iki araç çarpıştı: Kullanılamaz hale geldiler

Eskişehir'de iki araç çarpıştı: Kullanılamaz hale geldiler
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Eskişehir'de Taşköprü Caddesi üzerinde bir SUV ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında çarpışan 2 araç da kullanılamaz hale gelirken, ölen ve yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Vişnelik Mahallesi Taşköprü Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan 26 VK 026 plakalı SUV araç ile 26 DT 878 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan her iki araçta da ağır maddi hasar meydana geldi ve araçlar kullanılamaz hale geldi. Kazada ölen ve yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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