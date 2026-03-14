Eskişehir'de park halindeki LPG'li araç küle döndü

Eskişehir'de park halindeki LPG'li bir araçta çıkan yangın, dumanla kaplanan sokakta yaşayanlar arasında panik yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri, yangını güçlükle kontrol altına aldı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Gökmeydan Mahallesi Dedeefendi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halinde bulunan 43 AEG 590 plakalı LPG'li araçta henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Aracın alev alev yandığını ve sokağın dumanla kaplandığını gören çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce ilk olarak, muhtemel bir kaza yaşanmaması amacıyla bölgede güvenlik tedbirleri alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile güçlükle söndürülebildi. Adeta küle dönen araç ise kullanılamayacak duruma geldi.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
