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Eskişehir'de Otomobil Yoldan Çıktı

Eskişehir'de Otomobil Yoldan Çıktı
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Eskişehir’de kontrolden çıkarak yoldan çıkan otomobil, bulvar yanındaki toprak alana girerek durabildi.

Eskişehir'de kontrolden çıkarak yoldan çıkan otomobil, bulvar yanındaki toprak alana girerek durabildi. Kazada araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yoldan çıkarak bulvarın hemen yanında bulunan toprak alana girdi. Meydana gelen kazada otomobilde maddi hasar oluşurken, araçta bulunanların yaralanıp yaralanmadığına ilişkin net bir bilgiye ulaşılamadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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