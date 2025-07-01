Eskişehir'de Kontakta Unutulan Araç Hırsızlığı: Şüpheli 6 Saatte Yakalandı

Eskişehir'de anahtarı kontakta unutulan otomobili benzin istasyonundan çalan hırsızlık şüphelisi 6 saat sonra yakalanırken araç, sahibine teslim edildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Eskişehir - Ankara kara yolu üzerinde bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erol Darcan (55) marketten alışveriş yapmak için aracından indi. Yaklaşık 5 dakika markette zaman geçirdikten sonra dışarıya çıkan Darcan, anahtarını kontağın üzerinde unuttuğu otomobilinin yerinde olmadığını fark etti. Benzin istasyonu işletmesinin yetkilileriyle birlikte güvenlik kameralarına bakan Darcan, 1 erkek şahsın aracını çaldığını tespit etti.

Polisin titiz çalışması ile 6 saat sonra yakalandı

Erol Darcan, yaşadığı talihsiz olayı polis ekiplerine bildirdi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ihbar üzerine harekete geçti. Ekiplerin titiz çalışması sonucunda, olayı gerçekleştiren şüpheli ve çalınan araç plakaları söküşmüş vaziyette dün akşam saat 23.00 sıralarında Emek Tramvay Durağı'nın önünde yakalandı. Hırsızın yakalanmasının ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Tedbir amaçlı aracın içerisinde arama yapılırken, şahsın irili ufaklı başka malzemeler de çaldığı belirlendi. Ekiplerin çalışmasının tamamlanmasının ardından şüpheli gözaltına alındı. Çevredeki vatandaşlar ve tramvay durağında yolcular, o anları film seyreder gibi takip etti.

"Çıktığımda araç yerinde yoktu"

Olayla ilgili açıklamada bulunan Erol Darcan, "Su ve kola almak için markete girdim. Geldiğimde araç yoktu. İçeriye haber verdim, müdür sağ olsun. Hemen kameradan baktı, kimliğini tespit etti. Aracımın yerinde olmadığını fark edince çok kötü hissettim. Dondum kaldım. Ekiplere çok teşekkür ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR