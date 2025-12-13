Haberler

Kamyonet sol şeritte taksiden inen kadının ayağını ezdi

Güncelleme:
Eskişehir'de bir taksiden inen kadın, arkadan gelen bir kamyonet tarafından ezilerek yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri yaralı kadına müdahale etti.

Eskişehir'de sol şeritte taksiden inen kadın, arkadan gelen kamyonetin ayağını ezmesi sonucunda yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Cumhuriye Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; plakası öğrenilemeyen bir taksinin yolcusu olan C.Ç. isimli kadın şahıs, sol şeritte araçtan indi. Bu esnada arkadan gelen 26 E 8067 plakalı kamyonet taksinin hatalı noktada indirdiği kadının ayağını ezdi. Kamyonet sürücüsünün kadını fark etmemesi sonucunda meydana gelen kazada yaralanan kadına ilk olarak çevredeki vatandaşlar yardım etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
