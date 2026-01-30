Haberler

Eskişehir'de 42 yaşındaki adam kayıplara karıştı

Eskişehir'de 42 yaşındaki adam kayıplara karıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de yaşayan 42 yaşındaki inşaat işçisi Veysi Karaca, evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailesi ve yakınları, kayıp başvurusu yaparak Karaca'nın bulunmasını istiyor.

Eskişehir'de inşaat işçisi olan 42 yaşındaki Veysi Karaca'dan 1 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgilere göre; Çamlıca Mahallesi Başsoy Sokak'ta ikamet eden Veysi Karaca, dün sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Daha sonra eve geri dönmeyen Karaca, kayıplara karıştı. Karaca ile iletişim kuramayan endişeli yakınları, İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp müracaatında bulundu. Şahsın bulunması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Bekar olduğu belirtilen Veysi Karaca'nın yakınlarını, onu gören veya duyanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermelerini rica etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu

"Baron"un tüm mal varlığına el konuldu! Miktar inanılmaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı

Cumhurbaşkanı danışmanının yasak aşk görüntüleri sızdı! Çifte istifa
Kent güne depremle uyandı, uzmanı 'uzaklaşın' diyerek uyardı

Kent güne depremle uyandı, uzmanı "uzaklaşın" diyerek uyardı
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın

Maça giden taraftar gördüğü manzaraya isyan etti
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti

Sapığa bak sen! Cezaevine kelepçeli götürülürken de rahat durmadı
Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek

Aliyev'den İran kararı: Hiçbir zaman izin verilmeyecek