Eskişehir'de 42 yaşındaki adam kayıplara karıştı

Eskişehir'de inşaat işçisi olan 42 yaşındaki Veysi Karaca'dan 1 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgilere göre; Çamlıca Mahallesi Başsoy Sokak'ta ikamet eden Veysi Karaca, dün sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Daha sonra eve geri dönmeyen Karaca, kayıplara karıştı. Karaca ile iletişim kuramayan endişeli yakınları, İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp müracaatında bulundu. Şahsın bulunması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Bekar olduğu belirtilen Veysi Karaca'nın yakınlarını, onu gören veya duyanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermelerini rica etti. - ESKİŞEHİR