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Eskişehir'de Kayıp 2 Çocuk Babası İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Eskişehir'de Kayıp 2 Çocuk Babası İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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7 Aralık 2024 tarihinde kaybolan 2 çocuk babası Erdal Yıldız için Eskişehir'de arama çalışmaları sürüyor. Gültepe Mahallesi'ndeki evine dönmeyen Yıldız'ın yakınları endişeli ve umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

Eskişehir'de 7 Aralık 2024 tarihinden beri kendisinden haber alınamayan 2 çocuk babası Erdal Yıldız (40) için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre; Tepebaşı İlçesi'nde bulunan bir restorantta çalışan 2 çocuk babası Erdal Yıldız, 7 Aralık 2024 tarihinde her zaman olduğu gibi işe gitti. O gün saat 02.30'da işten ayrıldıktan sonra Gültepe Mahallesi'nde kardeşinin yanında ikamet ettiği evine geri dönmeyen Yıldız'dan bir daha alınamadı. Son olarak gece 04.15 gibi çevrimiçi bir mesajlaşma uygulamasında aktif olarak görünen Yıldız'la ilgili endişelenen yakınları Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp ihbarında bulundu. Eşinden ayrıldığı ve borçları olduğu belirtilen adamın bulunması için başlatılan arama çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, telaşlı ailenin umutlu bekleyişi devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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