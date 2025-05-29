Eskişehir'de Kavşakta Kaza: 1 Yaralı

Eskişehir'de Kavşakta Kaza: 1 Yaralı
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Eskişehir İstasyon Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, iki araç çarpıştı. Olayda bir kişi yaralanırken, bir araç kullanılamaz hale geldi. Yaralıya sağlık ekipleri müdahale etti.

Eskişehir'de kavşakta meydana gelen kaza sonucunda bir araç çevrede bulunan işletmenin duvarına çarparak durdu. Olayda 1 kişi yaralandı.

Olay, dün sabah saat 05.42 sıralarında İstasyon Kavşağı'nda meydana geldi. İddialara göre, 06 CDF 252 ve 20 AGR 747 plakalı araçlar çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucunda 06 CDF 252 plakalı araç, Atatürk Caddesi'ndeki bir işletmenin duvarına, 20 AGR 747 plakalı araç ise Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi'nin başındaki bariyerlere çarptı. Kazada 06 CDF 252 plakalı araç kullanılamaz hale gelirken, 20 AGR 747 plakalı aracın sürücüsü yaralandı. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralıya ambulansta müdahalede bulundu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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